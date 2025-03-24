CotationsSections
INLX
INLX: Intellinetics Inc

12.50 USD 1.05 (9.17%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de INLX a changé de 9.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.15 et à un maximum de 12.50.

Suivez la dynamique Intellinetics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
12.15 12.50
Range Annuel
8.74 16.50
Clôture Précédente
11.45
Ouverture
12.15
Bid
12.50
Ask
12.80
Plus Bas
12.15
Plus Haut
12.50
Volume
4
Changement quotidien
9.17%
Changement Mensuel
12.11%
Changement à 6 Mois
0.00%
Changement Annuel
11.31%
