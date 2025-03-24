Валюты / INLX
INLX: Intellinetics Inc
12.50 USD 1.05 (9.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INLX за сегодня изменился на 9.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.15, а максимальная — 12.50.
Следите за динамикой Intellinetics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INLX
- Intellinetics (INLX) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Intellinetics, Inc. (INLX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Intellinetics Q2 2025 reports mixed results
- Intellinetics earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Intellinetics repays all debt, plans to focus on growth
- Canadian homebuilder adopts Intellinetics’ utility bill automation system
- Intellinetics secures a record $40 million contract
- Intellinetics, Inc. (INLX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
12.15 12.50
Годовой диапазон
8.74 16.50
- Предыдущее закрытие
- 11.45
- Open
- 12.15
- Bid
- 12.50
- Ask
- 12.80
- Low
- 12.15
- High
- 12.50
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 9.17%
- Месячное изменение
- 12.11%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- 11.31%
