Divisas / INLX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
INLX: Intellinetics Inc
12.50 USD 1.05 (9.17%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INLX de hoy ha cambiado un 9.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.15, mientras que el máximo ha alcanzado 12.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Intellinetics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INLX News
- Intellinetics (INLX) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Intellinetics, Inc. (INLX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Intellinetics Q2 2025 reports mixed results
- Intellinetics earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Intellinetics repays all debt, plans to focus on growth
- Canadian homebuilder adopts Intellinetics’ utility bill automation system
- Intellinetics secures a record $40 million contract
- Intellinetics, Inc. (INLX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
12.15 12.50
Rango anual
8.74 16.50
- Cierres anteriores
- 11.45
- Open
- 12.15
- Bid
- 12.50
- Ask
- 12.80
- Low
- 12.15
- High
- 12.50
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 9.17%
- Cambio mensual
- 12.11%
- Cambio a 6 meses
- 0.00%
- Cambio anual
- 11.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B