INLX: Intellinetics Inc
12.50 USD 1.05 (9.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INLXの今日の為替レートは、9.17%変化しました。日中、通貨は1あたり12.15の安値と12.50の高値で取引されました。
Intellinetics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
12.15 12.50
1年のレンジ
8.74 16.50
- 以前の終値
- 11.45
- 始値
- 12.15
- 買値
- 12.50
- 買値
- 12.80
- 安値
- 12.15
- 高値
- 12.50
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 9.17%
- 1ヶ月の変化
- 12.11%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- 11.31%
