INBK: First Internet Bancorp
24.14 USD 1.11 (4.40%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INBK fiyatı bugün -4.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.02 ve Yüksek fiyatı olarak 25.25 aralığında işlem gördü.
First Internet Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
INBK haberleri
- First Internet Bancorp hisse başına 0,06 dolar temettü açıkladı
- First Internet Bancorp declares quarterly dividend of $0.06 per share
- First Internet Bancorp stock rating reiterated at Market Perform by KBW
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Earnings call transcript: First Internet Bancorp Q2 2025 earnings miss triggers stock drop
- First Internet Bancorp Q2 2025 slides: Credit issues persist as EPS drops to $0.02
- First Internet (INBK) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Internet Bancorp (INBK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Internet earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
Günlük aralık
24.02 25.25
Yıllık aralık
19.54 43.26
- Önceki kapanış
- 25.25
- Açılış
- 25.25
- Satış
- 24.14
- Alış
- 24.44
- Düşük
- 24.02
- Yüksek
- 25.25
- Hacim
- 130
- Günlük değişim
- -4.40%
- Aylık değişim
- -2.23%
- 6 aylık değişim
- -10.49%
- Yıllık değişim
- -27.72%
21 Eylül, Pazar