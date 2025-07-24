Währungen / INBK
INBK: First Internet Bancorp
24.54 USD 0.71 (2.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INBK hat sich für heute um -2.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.30 bis zu einem Hoch von 25.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Internet Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INBK News
- First Internet Bancorp kündigt Quartalsdividende von 0,06 US-Dollar je Aktie an
- First Internet Bancorp declares quarterly dividend of $0.06 per share
- KBW bestätigt "Market Perform"-Rating für First Internet Bancorp
- First Internet Bancorp stock rating reiterated at Market Perform by KBW
- Blackstone: Chefjurist Finley veräußert Aktienpaket im Wert von 3,69 Mio. US-Dollar
- Blackstone’s chief legal officer Finley sells $3.69m in stock
- First Internet Bancorp verkauft Kreditportfolio im Wert von 869 Mio. US-Dollar an Blackstone
- Earnings call transcript: First Internet Bancorp Q2 2025 earnings miss triggers stock drop
- First Internet Bancorp Q2 2025 slides: Credit issues persist as EPS drops to $0.02
Tagesspanne
24.30 25.25
Jahresspanne
19.54 43.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.25
- Eröffnung
- 25.25
- Bid
- 24.54
- Ask
- 24.84
- Tief
- 24.30
- Hoch
- 25.25
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -2.81%
- Monatsänderung
- -0.61%
- 6-Monatsänderung
- -9.01%
- Jahresänderung
- -26.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K