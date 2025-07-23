Валюты / INBK
INBK: First Internet Bancorp
23.86 USD 0.30 (1.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INBK за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.52, а максимальная — 24.47.
Следите за динамикой First Internet Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INBK
- First Internet Bancorp объявляет квартальные дивиденды в размере $0,06 на акцию
- First Internet Bancorp declares quarterly dividend of $0.06 per share
- Blackstone приобретет электростанцию в Пенсильвании почти за $1 млрд
- First Internet Bancorp stock rating reiterated at Market Perform by KBW
- Blackstone’s chief legal officer Finley sells $3.69m in stock
- New Strong Sell Stocks for August 27th
- New Strong Sell Stocks for August 19th
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Earnings call transcript: First Internet Bancorp Q2 2025 earnings miss triggers stock drop
- First Internet Bancorp Q2 2025 slides: Credit issues persist as EPS drops to $0.02
- First Internet (INBK) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Internet Bancorp (INBK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
23.52 24.47
Годовой диапазон
19.54 43.26
- Предыдущее закрытие
- 24.16
- Open
- 24.47
- Bid
- 23.86
- Ask
- 24.16
- Low
- 23.52
- High
- 24.47
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- -1.24%
- Месячное изменение
- -3.36%
- 6-месячное изменение
- -11.53%
- Годовое изменение
- -28.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.