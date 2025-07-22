通貨 / INBK
INBK: First Internet Bancorp
25.25 USD 1.15 (4.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INBKの今日の為替レートは、4.77%変化しました。日中、通貨は1あたり24.46の安値と25.27の高値で取引されました。
First Internet Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
INBK News
- First Internet Bancorp、四半期配当を1株あたり0.06ドルと発表
- First Internet Bancorp declares quarterly dividend of $0.06 per share
- Earnings call transcript: First Internet Bancorp Q2 2025 earnings miss triggers stock drop
- First Internet Bancorp Q2 2025 slides: Credit issues persist as EPS drops to $0.02
- First Internet (INBK) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Internet Bancorp (INBK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Internet earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
1日のレンジ
24.46 25.27
1年のレンジ
19.54 43.26
- 以前の終値
- 24.10
- 始値
- 24.57
- 買値
- 25.25
- 買値
- 25.55
- 安値
- 24.46
- 高値
- 25.27
- 出来高
- 104
- 1日の変化
- 4.77%
- 1ヶ月の変化
- 2.27%
- 6ヶ月の変化
- -6.38%
- 1年の変化
- -24.40%
