시세섹션
통화 / INBK
주식로 돌아가기

INBK: First Internet Bancorp

24.14 USD 1.11 (4.40%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

INBK 환율이 오늘 -4.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.02이고 고가는 25.25이었습니다.

First Internet Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INBK News

일일 변동 비율
24.02 25.25
년간 변동
19.54 43.26
이전 종가
25.25
시가
25.25
Bid
24.14
Ask
24.44
저가
24.02
고가
25.25
볼륨
130
일일 변동
-4.40%
월 변동
-2.23%
6개월 변동
-10.49%
년간 변동율
-27.72%
20 9월, 토요일