통화 / INBK
INBK: First Internet Bancorp
24.14 USD 1.11 (4.40%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INBK 환율이 오늘 -4.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.02이고 고가는 25.25이었습니다.
First Internet Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
24.02 25.25
년간 변동
19.54 43.26
- 이전 종가
- 25.25
- 시가
- 25.25
- Bid
- 24.14
- Ask
- 24.44
- 저가
- 24.02
- 고가
- 25.25
- 볼륨
- 130
- 일일 변동
- -4.40%
- 월 변동
- -2.23%
- 6개월 변동
- -10.49%
- 년간 변동율
- -27.72%
20 9월, 토요일