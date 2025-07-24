Divisas / INBK
INBK: First Internet Bancorp
24.10 USD 0.24 (1.01%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INBK de hoy ha cambiado un 1.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.10, mientras que el máximo ha alcanzado 25.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Internet Bancorp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
INBK News
- First Internet Bancorp declara dividendo trimestral de $0.06 por acción
- First Internet Bancorp declara dividendo trimestral de 0,06 dólares por acción
- First Internet Bancorp declares quarterly dividend of $0.06 per share
- KBW reitera calificación de "Market Perform" para First Internet Bancorp
- First Internet Bancorp stock rating reiterated at Market Perform by KBW
- El director jurídico de Blackstone vende acciones por 3,69 millones de dólares
- Blackstone’s chief legal officer Finley sells $3.69m in stock
- First Internet Bancorp venderá cartera de préstamos de 869 millones de dólares a Blackstone
- Earnings call transcript: First Internet Bancorp Q2 2025 earnings miss triggers stock drop
Rango diario
24.10 25.02
Rango anual
19.54 43.26
- Cierres anteriores
- 23.86
- Open
- 24.25
- Bid
- 24.10
- Ask
- 24.40
- Low
- 24.10
- High
- 25.02
- Volumen
- 128
- Cambio diario
- 1.01%
- Cambio mensual
- -2.39%
- Cambio a 6 meses
- -10.64%
- Cambio anual
- -27.84%
