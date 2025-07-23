货币 / INBK
INBK: First Internet Bancorp
24.40 USD 0.54 (2.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INBK汇率已更改2.26%。当日，交易品种以低点24.15和高点25.02进行交易。
关注First Internet Bancorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INBK新闻
- First Internet Bancorp宣布每股0.06美元季度股息
- First Internet Bancorp declares quarterly dividend of $0.06 per share
- Earnings call transcript: First Internet Bancorp Q2 2025 earnings miss triggers stock drop
- First Internet Bancorp Q2 2025 slides: Credit issues persist as EPS drops to $0.02
- First Internet (INBK) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Internet Bancorp (INBK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Internet earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
日范围
24.15 25.02
年范围
19.54 43.26
- 前一天收盘价
- 23.86
- 开盘价
- 24.25
- 卖价
- 24.40
- 买价
- 24.70
- 最低价
- 24.15
- 最高价
- 25.02
- 交易量
- 107
- 日变化
- 2.26%
- 月变化
- -1.17%
- 6个月变化
- -9.53%
- 年变化
- -26.95%
