FiyatlarBölümler
Dövizler / IESC
Geri dön - Hisse senetleri

IESC: IES Holdings Inc

379.42 USD 1.92 (0.51%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IESC fiyatı bugün 0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 374.02 ve Yüksek fiyatı olarak 381.65 aralığında işlem gördü.

IES Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IESC haberleri

Günlük aralık
374.02 381.65
Yıllık aralık
146.51 388.70
Önceki kapanış
377.50
Açılış
378.00
Satış
379.42
Alış
379.72
Düşük
374.02
Yüksek
381.65
Hacim
322
Günlük değişim
0.51%
Aylık değişim
13.34%
6 aylık değişim
125.85%
Yıllık değişim
90.75%
21 Eylül, Pazar