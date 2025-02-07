货币 / IESC
IESC: IES Holdings Inc
366.88 USD 2.86 (0.77%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IESC汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点358.94和高点372.48进行交易。
关注IES Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
358.94 372.48
年范围
146.51 388.70
- 前一天收盘价
- 369.74
- 开盘价
- 369.74
- 卖价
- 366.88
- 买价
- 367.18
- 最低价
- 358.94
- 最高价
- 372.48
- 交易量
- 201
- 日变化
- -0.77%
- 月变化
- 9.59%
- 6个月变化
- 118.38%
- 年变化
- 84.45%
