通貨 / IESC
IESC: IES Holdings Inc

377.50 USD 19.79 (5.53%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IESCの今日の為替レートは、5.53%変化しました。日中、通貨は1あたり359.37の安値と386.62の高値で取引されました。

IES Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
359.37 386.62
1年のレンジ
146.51 388.70
以前の終値
357.71
始値
359.37
買値
377.50
買値
377.80
安値
359.37
高値
386.62
出来高
312
1日の変化
5.53%
1ヶ月の変化
12.76%
6ヶ月の変化
124.70%
1年の変化
89.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K