IESC: IES Holdings Inc
377.50 USD 19.79 (5.53%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IESCの今日の為替レートは、5.53%変化しました。日中、通貨は1あたり359.37の安値と386.62の高値で取引されました。
IES Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
359.37 386.62
1年のレンジ
146.51 388.70
- 以前の終値
- 357.71
- 始値
- 359.37
- 買値
- 377.50
- 買値
- 377.80
- 安値
- 359.37
- 高値
- 386.62
- 出来高
- 312
- 1日の変化
- 5.53%
- 1ヶ月の変化
- 12.76%
- 6ヶ月の変化
- 124.70%
- 1年の変化
- 89.78%
