통화 / IESC
IESC: IES Holdings Inc
379.42 USD 1.92 (0.51%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IESC 환율이 오늘 0.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 374.02이고 고가는 381.65이었습니다.
IES Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
374.02 381.65
년간 변동
146.51 388.70
- 이전 종가
- 377.50
- 시가
- 378.00
- Bid
- 379.42
- Ask
- 379.72
- 저가
- 374.02
- 고가
- 381.65
- 볼륨
- 322
- 일일 변동
- 0.51%
- 월 변동
- 13.34%
- 6개월 변동
- 125.85%
- 년간 변동율
- 90.75%
