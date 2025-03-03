KurseKategorien
Währungen / IESC
Zurück zum Aktien

IESC: IES Holdings Inc

377.50 USD 19.79 (5.53%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IESC hat sich für heute um 5.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 359.37 bis zu einem Hoch von 386.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die IES Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IESC News

Tagesspanne
359.37 386.62
Jahresspanne
146.51 388.70
Vorheriger Schlusskurs
357.71
Eröffnung
359.37
Bid
377.50
Ask
377.80
Tief
359.37
Hoch
386.62
Volumen
312
Tagesänderung
5.53%
Monatsänderung
12.76%
6-Monatsänderung
124.70%
Jahresänderung
89.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K