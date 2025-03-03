Währungen / IESC
IESC: IES Holdings Inc
377.50 USD 19.79 (5.53%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IESC hat sich für heute um 5.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 359.37 bis zu einem Hoch von 386.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die IES Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
359.37 386.62
Jahresspanne
146.51 388.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 357.71
- Eröffnung
- 359.37
- Bid
- 377.50
- Ask
- 377.80
- Tief
- 359.37
- Hoch
- 386.62
- Volumen
- 312
- Tagesänderung
- 5.53%
- Monatsänderung
- 12.76%
- 6-Monatsänderung
- 124.70%
- Jahresänderung
- 89.78%
