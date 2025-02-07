Валюты / IESC
IESC: IES Holdings Inc
366.88 USD 2.86 (0.77%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IESC за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 358.94, а максимальная — 372.48.
Следите за динамикой IES Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
358.94 372.48
Годовой диапазон
146.51 388.70
- Предыдущее закрытие
- 369.74
- Open
- 369.74
- Bid
- 366.88
- Ask
- 367.18
- Low
- 358.94
- High
- 372.48
- Объем
- 201
- Дневное изменение
- -0.77%
- Месячное изменение
- 9.59%
- 6-месячное изменение
- 118.38%
- Годовое изменение
- 84.45%
