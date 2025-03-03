Devises / IESC
IESC: IES Holdings Inc
379.42 USD 1.92 (0.51%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IESC a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 374.02 et à un maximum de 381.65.
Suivez la dynamique IES Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
374.02 381.65
Range Annuel
146.51 388.70
- Clôture Précédente
- 377.50
- Ouverture
- 378.00
- Bid
- 379.42
- Ask
- 379.72
- Plus Bas
- 374.02
- Plus Haut
- 381.65
- Volume
- 322
- Changement quotidien
- 0.51%
- Changement Mensuel
- 13.34%
- Changement à 6 Mois
- 125.85%
- Changement Annuel
- 90.75%
