Moedas / IESC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IESC: IES Holdings Inc
362.94 USD 5.23 (1.46%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IESC para hoje mudou para 1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 359.37 e o mais alto foi 362.94.
Veja a dinâmica do par de moedas IES Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IESC Notícias
- Acionistas da IES Holdings veem venda de US$ 2,59 milhões em ações
- IES Holdings (IESC) shareholders see $2.59 million in shares sold
- Ies Holdings stock hits all-time high at 373.31 USD
- I am ready, here is the SEC Form 4 report in a readable article for investors
- IES Holdings shares jump 4% as data center demand drives strong Q3 results
- IES Holdings Q3 2025 slides: revenue jumps 16%, backlog hits record $2.1B
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- Ies Holdings Inc stock hits all-time high at 336.4 USD
- Louis Navellier’s Best Stock Picks – on Steroids
- IES Holdings: A Real Fixer (NASDAQ:IESC)
- Getting Into My Top Picks at the Right Time Just Got a Whole Lot Easier...
- Ies Holdings stock hits all-time high at 320.33 USD
- 'Everybody Is Chasing The Next AI Hype,' Says Investor. But They're Asking: What Are The Boring Stocks With 'Tech-Like Returns?' - AutoZone (NYSE:AZO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- IES Holdings completes executive succession with new CEO appointment
- IES Holdings stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Thursday’s Insider Activity: Major Buys and Sells in US Stocks
- IES Holdings CEO Jeffrey Gendell sells $9.34 million in stock
- IES Holdings appoints new CEO in executive shake-u
- LRT Capital Management February 2025 Investor Update
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FDSCX)
- iShares U.S. Infrastructure ETF Is The Best Buy Into A Hot Market (BATS:IFRA)
- IES Holdings: The Magic Formula Says Buy (NASDAQ:IESC)
- This Is The Average Stock Market Return Over 60 Years
- Jim Cramer Likes This Utilities Stock: 'I Think You've Got A Good One' - A10 Networks (NYSE:ATEN), Danaher (NYSE:DHR)
Faixa diária
359.37 362.94
Faixa anual
146.51 388.70
- Fechamento anterior
- 357.71
- Open
- 359.37
- Bid
- 362.94
- Ask
- 363.24
- Low
- 359.37
- High
- 362.94
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 1.46%
- Mudança mensal
- 8.41%
- Mudança de 6 meses
- 116.04%
- Mudança anual
- 82.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh