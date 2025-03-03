Divisas / IESC
IESC: IES Holdings Inc
357.71 USD 9.17 (2.50%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IESC de hoy ha cambiado un -2.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 356.68, mientras que el máximo ha alcanzado 371.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas IES Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IESC News
- Accionistas de IES Holdings (IESC) ven 2,59 millones de dólares en acciones vendidas
- IES Holdings (IESC) shareholders see $2.59 million in shares sold
- Broadwind completa la venta de sus operaciones de fabricación industrial en Wisconsin
- Las acciones de IES Holdings alcanzan máximos históricos a 373,31 dólares
- Ies Holdings stock hits all-time high at 373.31 USD
- I am ready, here is the SEC Form 4 report in a readable article for investors
- IES Holdings shares jump 4% as data center demand drives strong Q3 results
- IES Holdings Q3 2025 slides: revenue jumps 16%, backlog hits record $2.1B
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- Ies Holdings Inc stock hits all-time high at 336.4 USD
- Louis Navellier’s Best Stock Picks – on Steroids
- IES Holdings: A Real Fixer (NASDAQ:IESC)
- Getting Into My Top Picks at the Right Time Just Got a Whole Lot Easier...
- Ies Holdings stock hits all-time high at 320.33 USD
- 'Everybody Is Chasing The Next AI Hype,' Says Investor. But They're Asking: What Are The Boring Stocks With 'Tech-Like Returns?' - AutoZone (NYSE:AZO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- IES Holdings completes executive succession with new CEO appointment
- IES Holdings stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Thursday’s Insider Activity: Major Buys and Sells in US Stocks
- IES Holdings CEO Jeffrey Gendell sells $9.34 million in stock
- IES Holdings appoints new CEO in executive shake-u
- LRT Capital Management February 2025 Investor Update
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FDSCX)
- iShares U.S. Infrastructure ETF Is The Best Buy Into A Hot Market (BATS:IFRA)
- IES Holdings: The Magic Formula Says Buy (NASDAQ:IESC)
Rango diario
356.68 371.69
Rango anual
146.51 388.70
- Cierres anteriores
- 366.88
- Open
- 367.98
- Bid
- 357.71
- Ask
- 358.01
- Low
- 356.68
- High
- 371.69
- Volumen
- 221
- Cambio diario
- -2.50%
- Cambio mensual
- 6.85%
- Cambio a 6 meses
- 112.92%
- Cambio anual
- 79.84%
