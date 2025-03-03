CotizacionesSecciones
IESC
IESC: IES Holdings Inc

357.71 USD 9.17 (2.50%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IESC de hoy ha cambiado un -2.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 356.68, mientras que el máximo ha alcanzado 371.69.

Siga la dinámica de la pareja de divisas IES Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
356.68 371.69
Rango anual
146.51 388.70
Cierres anteriores
366.88
Open
367.98
Bid
357.71
Ask
358.01
Low
356.68
High
371.69
Volumen
221
Cambio diario
-2.50%
Cambio mensual
6.85%
Cambio a 6 meses
112.92%
Cambio anual
79.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B