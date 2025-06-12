FiyatlarBölümler
Dövizler / IEMG
Geri dön - Hisse senetleri

IEMG: iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

65.70 USD 0.12 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IEMG fiyatı bugün -0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.59 ve Yüksek fiyatı olarak 65.85 aralığında işlem gördü.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IEMG haberleri

Günlük aralık
65.59 65.85
Yıllık aralık
47.29 66.44
Önceki kapanış
65.82
Açılış
65.73
Satış
65.70
Alış
66.00
Düşük
65.59
Yüksek
65.85
Hacim
7.030 K
Günlük değişim
-0.18%
Aylık değişim
6.86%
6 aylık değişim
21.55%
Yıllık değişim
13.81%
21 Eylül, Pazar