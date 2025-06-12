クォートセクション
通貨 / IEMG
株に戻る

IEMG: iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

65.82 USD 0.16 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IEMGの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり65.45の安値と65.88の高値で取引されました。

iShares Core MSCI Emerging Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IEMG News

1日のレンジ
65.45 65.88
1年のレンジ
47.29 66.44
以前の終値
65.98
始値
65.65
買値
65.82
買値
66.12
安値
65.45
高値
65.88
出来高
7.681 K
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
7.06%
6ヶ月の変化
21.78%
1年の変化
14.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K