通貨 / IEMG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IEMG: iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
65.82 USD 0.16 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IEMGの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり65.45の安値と65.88の高値で取引されました。
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEMG News
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – August 2025
- Global Equity ETFs Draw Rising Investor Interest
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – July 2025
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Janus Henderson Global Multi-Asset Moderate Managed Account Q1 2025 Commentary
- ETF Asset Report of the Month of July
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- 5 Most-Loved ETFs of Last Week
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- 3 Reasons To Exclude EEM From Your Portfolio (NYSEARCA:EEM)
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Will Owning Chinese Stocks Hurt Or Help Investors In The Future?
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – May 2025
- At Least One Asset That Investors Desire Is Getting Cheaper
1日のレンジ
65.45 65.88
1年のレンジ
47.29 66.44
- 以前の終値
- 65.98
- 始値
- 65.65
- 買値
- 65.82
- 買値
- 66.12
- 安値
- 65.45
- 高値
- 65.88
- 出来高
- 7.681 K
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- 7.06%
- 6ヶ月の変化
- 21.78%
- 1年の変化
- 14.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K