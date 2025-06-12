Валюты / IEMG
IEMG: iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
65.72 USD 0.48 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IEMG за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.41, а максимальная — 65.77.
Следите за динамикой iShares Core MSCI Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
65.41 65.77
Годовой диапазон
47.29 65.77
- Предыдущее закрытие
- 65.24
- Open
- 65.54
- Bid
- 65.72
- Ask
- 66.02
- Low
- 65.41
- High
- 65.77
- Объем
- 14.370 K
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- 6.90%
- 6-месячное изменение
- 21.59%
- Годовое изменение
- 13.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.