통화 / IEMG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IEMG: iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
65.70 USD 0.12 (0.18%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IEMG 환율이 오늘 -0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 65.59이고 고가는 65.85이었습니다.
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEMG News
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – August 2025
- Global Equity ETFs Draw Rising Investor Interest
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – July 2025
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Janus Henderson Global Multi-Asset Moderate Managed Account Q1 2025 Commentary
- ETF Asset Report of the Month of July
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- 5 Most-Loved ETFs of Last Week
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- 3 Reasons To Exclude EEM From Your Portfolio (NYSEARCA:EEM)
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Will Owning Chinese Stocks Hurt Or Help Investors In The Future?
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – May 2025
- At Least One Asset That Investors Desire Is Getting Cheaper
일일 변동 비율
65.59 65.85
년간 변동
47.29 66.44
- 이전 종가
- 65.82
- 시가
- 65.73
- Bid
- 65.70
- Ask
- 66.00
- 저가
- 65.59
- 고가
- 65.85
- 볼륨
- 7.030 K
- 일일 변동
- -0.18%
- 월 변동
- 6.86%
- 6개월 변동
- 21.55%
- 년간 변동율
- 13.81%
20 9월, 토요일