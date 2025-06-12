货币 / IEMG
IEMG: iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
65.98 USD 0.26 (0.40%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IEMG汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点65.65和高点66.44进行交易。
关注iShares Core MSCI Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IEMG新闻
日范围
65.65 66.44
年范围
47.29 66.44
- 前一天收盘价
- 65.72
- 开盘价
- 66.00
- 卖价
- 65.98
- 买价
- 66.28
- 最低价
- 65.65
- 最高价
- 66.44
- 交易量
- 9.450 K
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- 7.32%
- 6个月变化
- 22.07%
- 年变化
- 14.29%
