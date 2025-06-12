Währungen / IEMG
IEMG: iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
65.74 USD 0.08 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IEMG hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.59 bis zu einem Hoch von 65.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Core MSCI Emerging Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEMG News
Tagesspanne
65.59 65.85
Jahresspanne
47.29 66.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.82
- Eröffnung
- 65.73
- Bid
- 65.74
- Ask
- 66.04
- Tief
- 65.59
- Hoch
- 65.85
- Volumen
- 5.944 K
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- 6.93%
- 6-Monatsänderung
- 21.63%
- Jahresänderung
- 13.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K