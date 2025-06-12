KurseKategorien
IEMG: iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

65.74 USD 0.08 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IEMG hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.59 bis zu einem Hoch von 65.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Core MSCI Emerging Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
65.59 65.85
Jahresspanne
47.29 66.44
Vorheriger Schlusskurs
65.82
Eröffnung
65.73
Bid
65.74
Ask
66.04
Tief
65.59
Hoch
65.85
Volumen
5.944 K
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
6.93%
6-Monatsänderung
21.63%
Jahresänderung
13.87%
