IEI: iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

119.68 USD 0.01 (0.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IEI fiyatı bugün -0.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 119.60 ve Yüksek fiyatı olarak 119.74 aralığında işlem gördü.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
119.60 119.74
Yıllık aralık
114.51 120.29
Önceki kapanış
119.69
Açılış
119.69
Satış
119.68
Alış
119.98
Düşük
119.60
Yüksek
119.74
Hacim
1.080 K
Günlük değişim
-0.01%
Aylık değişim
0.54%
6 aylık değişim
1.52%
Yıllık değişim
0.13%
21 Eylül, Pazar