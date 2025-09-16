КотировкиРазделы
IEI: iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

119.68 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IEI за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.60, а максимальная — 119.74.

Следите за динамикой iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
119.60 119.74
Годовой диапазон
114.51 120.29
Предыдущее закрытие
119.69
Open
119.69
Bid
119.68
Ask
119.98
Low
119.60
High
119.74
Объем
1.080 K
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
0.54%
6-месячное изменение
1.52%
Годовое изменение
0.13%
