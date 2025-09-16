Währungen / IEI
IEI: iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
119.68 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IEI hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.60 bis zu einem Hoch von 119.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
119.60 119.74
Jahresspanne
114.51 120.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 119.69
- Eröffnung
- 119.69
- Bid
- 119.68
- Ask
- 119.98
- Tief
- 119.60
- Hoch
- 119.74
- Volumen
- 1.080 K
- Tagesänderung
- -0.01%
- Monatsänderung
- 0.54%
- 6-Monatsänderung
- 1.52%
- Jahresänderung
- 0.13%
21 September, Sonntag