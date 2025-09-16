KurseKategorien
IEI: iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

119.68 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IEI hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.60 bis zu einem Hoch von 119.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
119.60 119.74
Jahresspanne
114.51 120.29
Vorheriger Schlusskurs
119.69
Eröffnung
119.69
Bid
119.68
Ask
119.98
Tief
119.60
Hoch
119.74
Volumen
1.080 K
Tagesänderung
-0.01%
Monatsänderung
0.54%
6-Monatsänderung
1.52%
Jahresänderung
0.13%
21 September, Sonntag