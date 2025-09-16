通貨 / IEI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IEI: iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
119.68 USD 0.01 (0.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IEIの今日の為替レートは、-0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり119.60の安値と119.74の高値で取引されました。
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEI News
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Confusion In The Jobs Market
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- What Fed Rate Cuts May Mean For Portfolios
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Rates Spark: The Long-End Bias Is Still Up
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- Treasury yields rise after Fed rate cut, with Powell in no ‘sprint’ to loosen policy
- No, Wait, They Cut Rates?
- The Fed's Big Decision
- Economic Pulse Steady Amid Uncertain Rate Path
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
- Cranking Up The Inflation Machine: Fed Delivers Rate Cut
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- High Hopes From Central Banks
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
1日のレンジ
119.60 119.74
1年のレンジ
114.51 120.29
- 以前の終値
- 119.69
- 始値
- 119.69
- 買値
- 119.68
- 買値
- 119.98
- 安値
- 119.60
- 高値
- 119.74
- 出来高
- 1.080 K
- 1日の変化
- -0.01%
- 1ヶ月の変化
- 0.54%
- 6ヶ月の変化
- 1.52%
- 1年の変化
- 0.13%
21 9月, 日曜日