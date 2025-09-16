クォートセクション
通貨 / IEI
IEI: iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

119.68 USD 0.01 (0.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IEIの今日の為替レートは、-0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり119.60の安値と119.74の高値で取引されました。

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

IEI News

1日のレンジ
119.60 119.74
1年のレンジ
114.51 120.29
以前の終値
119.69
始値
119.69
買値
119.68
買値
119.98
安値
119.60
高値
119.74
出来高
1.080 K
1日の変化
-0.01%
1ヶ月の変化
0.54%
6ヶ月の変化
1.52%
1年の変化
0.13%
