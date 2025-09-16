CotationsSections
IEI
IEI: iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

119.68 USD 0.01 (0.01%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IEI a changé de -0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 119.60 et à un maximum de 119.74.

Suivez la dynamique iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
119.60 119.74
Range Annuel
114.51 120.29
Clôture Précédente
119.69
Ouverture
119.69
Bid
119.68
Ask
119.98
Plus Bas
119.60
Plus Haut
119.74
Volume
1.080 K
Changement quotidien
-0.01%
Changement Mensuel
0.54%
Changement à 6 Mois
1.52%
Changement Annuel
0.13%
