报价部分
货币 / IEI
回到股票

IEI: iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

119.68 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IEI汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点119.60和高点119.74进行交易。

关注iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IEI新闻

日范围
119.60 119.74
年范围
114.51 120.29
前一天收盘价
119.69
开盘价
119.69
卖价
119.68
买价
119.98
最低价
119.60
最高价
119.74
交易量
1.080 K
日变化
-0.01%
月变化
0.54%
6个月变化
1.52%
年变化
0.13%
21 九月, 星期日