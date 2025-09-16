货币 / IEI
IEI: iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
119.68 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IEI汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点119.60和高点119.74进行交易。
关注iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEI新闻
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Confusion In The Jobs Market
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- What Fed Rate Cuts May Mean For Portfolios
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Rates Spark: The Long-End Bias Is Still Up
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- Treasury yields rise after Fed rate cut, with Powell in no ‘sprint’ to loosen policy
- No, Wait, They Cut Rates?
- The Fed's Big Decision
- Economic Pulse Steady Amid Uncertain Rate Path
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
- Cranking Up The Inflation Machine: Fed Delivers Rate Cut
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- High Hopes From Central Banks
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
日范围
119.60 119.74
年范围
114.51 120.29
- 前一天收盘价
- 119.69
- 开盘价
- 119.69
- 卖价
- 119.68
- 买价
- 119.98
- 最低价
- 119.60
- 最高价
- 119.74
- 交易量
- 1.080 K
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- 1.52%
- 年变化
- 0.13%
21 九月, 星期日