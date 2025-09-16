CotizacionesSecciones
IEI: iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

119.68 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IEI de hoy ha cambiado un -0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 119.60, mientras que el máximo ha alcanzado 119.74.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
119.60 119.74
Rango anual
114.51 120.29
Cierres anteriores
119.69
Open
119.69
Bid
119.68
Ask
119.98
Low
119.60
High
119.74
Volumen
1.080 K
Cambio diario
-0.01%
Cambio mensual
0.54%
Cambio a 6 meses
1.52%
Cambio anual
0.13%
21 septiembre, domingo