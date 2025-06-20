KotasyonBölümler
IEFA: iShares Core MSCI EAFE ETF

88.83 USD 0.76 (0.86%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IEFA fiyatı bugün 0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.58 ve Yüksek fiyatı olarak 88.98 aralığında işlem gördü.

iShares Core MSCI EAFE ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

IEFA haberleri

Sıkça sorulan sorular

What is IEFA stock price today?

iShares Core MSCI EAFE ETF stock is priced at 88.83 today. It trades within 88.58 - 88.98, yesterday's close was 88.07, and trading volume reached 10354. The live price chart of IEFA shows these updates.

Does iShares Core MSCI EAFE ETF stock pay dividends?

iShares Core MSCI EAFE ETF is currently valued at 88.83. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 19.81% and USD. View the chart live to track IEFA movements.

How to buy IEFA stock?

You can buy iShares Core MSCI EAFE ETF shares at the current price of 88.83. Orders are usually placed near 88.83 or 89.13, while 10354 and 0.17% show market activity. Follow IEFA updates on the live chart today.

How to invest into IEFA stock?

Investing in iShares Core MSCI EAFE ETF involves considering the yearly range 66.95 - 88.98 and current price 88.83. Many compare 1.32% and 12.60% before placing orders at 88.83 or 89.13. Explore the IEFA price chart live with daily changes.

What are iShares Core MSCI EAFE ETF stock highest prices?

The highest price of iShares Core MSCI EAFE ETF in the past year was 88.98. Within 66.95 - 88.98, the stock fluctuated notably, and comparing with 88.07 helps spot resistance levels. Track iShares Core MSCI EAFE ETF performance using the live chart.

What are iShares Core MSCI EAFE ETF stock lowest prices?

The lowest price of iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) over the year was 66.95. Comparing it with the current 88.83 and 66.95 - 88.98 shows potential long-term entry points. Watch IEFA moves on the chart live for more details.

When did IEFA stock split?

iShares Core MSCI EAFE ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 88.07, and 19.81% after corporate actions.

Günlük aralık
88.58 88.98
Yıllık aralık
66.95 88.98
Önceki kapanış
88.07
Açılış
88.68
Satış
88.83
Alış
89.13
Düşük
88.58
Yüksek
88.98
Hacim
10.354 K
Günlük değişim
0.86%
Aylık değişim
1.32%
6 aylık değişim
12.60%
Yıllık değişim
19.81%
03 Ekim, Cuma
10:05
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
4.2%
Önceki
4.3%
12:30
USD
Tarım Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
84 K
Önceki
22 K
12:30
USD
Katılım Oranı
Açıklanan
Beklenti
62.2%
Önceki
62.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.4%
Önceki
0.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
3.9%
Önceki
3.7%
12:30
USD
Özel Tarım Dışı Bordrolar
Açıklanan
Beklenti
98 K
Önceki
38 K
12:30
USD
U6 İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
7.8%
Önceki
8.1%
13:45
USD
S&P Global Hizmet PMI
Açıklanan
54.2
Beklenti
56.4
Önceki
54.5
13:45
USD
S&P Global Bileşik PMI
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.4
14:00
USD
ISM İmalat Dışı PMI
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM İmalat Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
422
Beklenti
Önceki
424
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
549
Beklenti
Önceki
549
17:40
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
266.7 K
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23.4 K