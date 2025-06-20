- Обзор рынка
IEFA: iShares Core MSCI EAFE ETF
Курс IEFA за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.58, а максимальная — 88.98.
Следите за динамикой iShares Core MSCI EAFE ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IEFA сегодня?
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) сегодня оценивается на уровне 88.83. Инструмент торгуется в пределах 88.58 - 88.98, вчерашнее закрытие составило 88.07, а торговый объем достиг 10354. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEFA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core MSCI EAFE ETF?
iShares Core MSCI EAFE ETF в настоящее время оценивается в 88.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.81% и USD. Отслеживайте движения IEFA на графике в реальном времени.
Как купить акции IEFA?
Вы можете купить акции iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) по текущей цене 88.83. Ордера обычно размещаются около 88.83 или 89.13, тогда как 10354 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEFA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IEFA?
Инвестирование в iShares Core MSCI EAFE ETF предполагает учет годового диапазона 66.95 - 88.98 и текущей цены 88.83. Многие сравнивают 1.32% и 12.60% перед размещением ордеров на 88.83 или 89.13. Изучайте ежедневные изменения цены IEFA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core MSCI EAFE ETF?
Самая высокая цена iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) за последний год составила 88.98. Акции заметно колебались в пределах 66.95 - 88.98, сравнение с 88.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core MSCI EAFE ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core MSCI EAFE ETF?
Самая низкая цена iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) за год составила 66.95. Сравнение с текущими 88.83 и 66.95 - 88.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEFA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IEFA?
В прошлом iShares Core MSCI EAFE ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.07 и 19.81% после корпоративных действий.
