IEFA: iShares Core MSCI EAFE ETF

88.83 USD 0.76 (0.86%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IEFA de hoy ha cambiado un 0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.58, mientras que el máximo ha alcanzado 88.98.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Core MSCI EAFE ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IEFA hoy?

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) se evalúa hoy en 88.83. El instrumento se negocia dentro de 88.58 - 88.98; el cierre de ayer ha sido 88.07 y el volumen comercial ha alcanzado 10354. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IEFA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF?

iShares Core MSCI EAFE ETF se evalúa actualmente en 88.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 19.81% y USD. Monitoree los movimientos de IEFA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IEFA?

Puede comprar acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) al precio actual de 88.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 88.83 o 89.13, mientras que 10354 y 0.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IEFA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IEFA?

Invertir en iShares Core MSCI EAFE ETF implica tener en cuenta el rango anual 66.95 - 88.98 y el precio actual 88.83. Muchos comparan 1.32% y 12.60% antes de colocar órdenes en 88.83 o 89.13. Estudie los cambios diarios de precios de IEFA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF?

El precio más alto de iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en el último año ha sido 88.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 66.95 - 88.98, una comparación con 88.07 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Core MSCI EAFE ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF?

El precio más bajo de iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) para el año ha sido 66.95. La comparación con los actuales 88.83 y 66.95 - 88.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IEFA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IEFA?

En el pasado, iShares Core MSCI EAFE ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 88.07 y 19.81% después de las acciones corporativas.

Rango diario
88.58 88.98
Rango anual
66.95 88.98
Cierres anteriores
88.07
Open
88.68
Bid
88.83
Ask
89.13
Low
88.58
High
88.98
Volumen
10.354 K
Cambio diario
0.86%
Cambio mensual
1.32%
Cambio a 6 meses
12.60%
Cambio anual
19.81%
