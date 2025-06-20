- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IEFA: iShares Core MSCI EAFE ETF
Il tasso di cambio IEFA ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 88.58 e ad un massimo di 88.98.
Segui le dinamiche di iShares Core MSCI EAFE ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEFA News
- Stocks And Funds Shoot Higher Despite Bubble Fears — What's Next?
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- AVDE: Active Alpha In Developed Markets (NYSEARCA:AVDE)
- IDUB: Unconvincing Ex-U.S. Derivative Income ETF (BATS:IDUB)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Anything But The Doldrums
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – July 2025
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Staying The Course: Resisting Temptation In Volatile 2025 Markets
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – June 2025
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Mega ETFs
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- VEA: A High-Conviction Case For Global Diversification Beyond U.S. Borders (NYSEARCA:VEA)
- Opinion: The Israel-Iran crisis shows why you need energy stocks in your 401(k)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IEFA oggi?
Oggi le azioni iShares Core MSCI EAFE ETF sono prezzate a 88.83. Viene scambiato all'interno di 88.58 - 88.98, la chiusura di ieri è stata 88.07 e il volume degli scambi ha raggiunto 10354. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IEFA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Core MSCI EAFE ETF pagano dividendi?
iShares Core MSCI EAFE ETF è attualmente valutato a 88.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 19.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IEFA.
Come acquistare azioni IEFA?
Puoi acquistare azioni iShares Core MSCI EAFE ETF al prezzo attuale di 88.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 88.83 o 89.13, mentre 10354 e 0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IEFA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IEFA?
Investire in iShares Core MSCI EAFE ETF implica considerare l'intervallo annuale 66.95 - 88.98 e il prezzo attuale 88.83. Molti confrontano 1.32% e 12.60% prima di effettuare ordini su 88.83 o 89.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IEFA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Core MSCI EAFE ETF?
Il prezzo massimo di iShares Core MSCI EAFE ETF nell'ultimo anno è stato 88.98. All'interno di 66.95 - 88.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 88.07 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Core MSCI EAFE ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Core MSCI EAFE ETF?
Il prezzo più basso di iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) nel corso dell'anno è stato 66.95. Confrontandolo con gli attuali 88.83 e 66.95 - 88.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IEFA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IEFA?
iShares Core MSCI EAFE ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 88.07 e 19.81%.
- Chiusura Precedente
- 88.07
- Apertura
- 88.68
- Bid
- 88.83
- Ask
- 89.13
- Minimo
- 88.58
- Massimo
- 88.98
- Volume
- 10.354 K
- Variazione giornaliera
- 0.86%
- Variazione Mensile
- 1.32%
- Variazione Semestrale
- 12.60%
- Variazione Annuale
- 19.81%