IEFA: iShares Core MSCI EAFE ETF
Der Wechselkurs von IEFA hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.58 bis zu einem Hoch von 88.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Core MSCI EAFE ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IEFA heute?
Die Aktie von iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) notiert heute bei 88.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 88.58 - 88.98 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 88.07 und das Handelsvolumen erreichte 10354. Das Live-Chart von IEFA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IEFA Dividenden?
iShares Core MSCI EAFE ETF wird derzeit mit 88.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 19.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IEFA zu verfolgen.
Wie kaufe ich IEFA-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) zum aktuellen Kurs von 88.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 88.83 oder 89.13 platziert, während 10354 und 0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IEFA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IEFA-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Core MSCI EAFE ETF müssen die jährliche Spanne 66.95 - 88.98 und der aktuelle Kurs 88.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.32% und 12.60%, bevor sie Orders zu 88.83 oder 89.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IEFA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Core MSCI EAFE ETF?
Der höchste Kurs von iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) im vergangenen Jahr lag bei 88.98. Innerhalb von 66.95 - 88.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 88.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Core MSCI EAFE ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Core MSCI EAFE ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) im Laufe des Jahres betrug 66.95. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 88.83 und der Spanne 66.95 - 88.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IEFA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IEFA statt?
iShares Core MSCI EAFE ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 88.07 und 19.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.07
- Eröffnung
- 88.68
- Bid
- 88.83
- Ask
- 89.13
- Tief
- 88.58
- Hoch
- 88.98
- Volumen
- 10.354 K
- Tagesänderung
- 0.86%
- Monatsänderung
- 1.32%
- 6-Monatsänderung
- 12.60%
- Jahresänderung
- 19.81%