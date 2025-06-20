iShares Core MSCI EAFE ETFの現在の価格は88.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.81%やUSDにも注目します。IEFAの動きはライブチャートで確認できます。

iShares Core MSCI EAFE ETFへの投資では、年間の値幅66.95 - 88.98と現在の88.83を考慮します。注文は多くの場合88.83や89.13で行われる前に、1.32%や12.60%と比較されます。IEFAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Core MSCI EAFE ETFの過去1年の最高値は88.98でした。66.95 - 88.98内で株価は大きく変動し、88.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Core MSCI EAFE ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Core MSCI EAFE ETFの株の最低値は？

iShares Core MSCI EAFE ETF(IEFA)の年間最安値は66.95でした。現在の88.83や66.95 - 88.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IEFAの動きはライブチャートで確認できます。