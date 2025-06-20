クォートセクション
通貨 / IEFA
IEFA: iShares Core MSCI EAFE ETF

88.83 USD 0.76 (0.86%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IEFAの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり88.58の安値と88.98の高値で取引されました。

iShares Core MSCI EAFE ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IEFA株の現在の価格は？

iShares Core MSCI EAFE ETFの株価は本日88.83です。88.58 - 88.98内で取引され、前日の終値は88.07、取引量は10354に達しました。IEFAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Core MSCI EAFE ETFの株は配当を出しますか？

iShares Core MSCI EAFE ETFの現在の価格は88.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.81%やUSDにも注目します。IEFAの動きはライブチャートで確認できます。

IEFA株を買う方法は？

iShares Core MSCI EAFE ETFの株は現在88.83で購入可能です。注文は通常88.83または89.13付近で行われ、10354や0.17%が市場の動きを示します。IEFAの最新情報はライブチャートで確認できます。

IEFA株に投資する方法は？

iShares Core MSCI EAFE ETFへの投資では、年間の値幅66.95 - 88.98と現在の88.83を考慮します。注文は多くの場合88.83や89.13で行われる前に、1.32%や12.60%と比較されます。IEFAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Core MSCI EAFE ETFの株の最高値は？

iShares Core MSCI EAFE ETFの過去1年の最高値は88.98でした。66.95 - 88.98内で株価は大きく変動し、88.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Core MSCI EAFE ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Core MSCI EAFE ETFの株の最低値は？

iShares Core MSCI EAFE ETF(IEFA)の年間最安値は66.95でした。現在の88.83や66.95 - 88.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IEFAの動きはライブチャートで確認できます。

IEFAの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Core MSCI EAFE ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、88.07、19.81%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
88.58 88.98
1年のレンジ
66.95 88.98
以前の終値
88.07
始値
88.68
買値
88.83
買値
89.13
安値
88.58
高値
88.98
出来高
10.354 K
1日の変化
0.86%
1ヶ月の変化
1.32%
6ヶ月の変化
12.60%
1年の変化
19.81%
