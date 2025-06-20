CotationsSections
IEFA: iShares Core MSCI EAFE ETF

88.83 USD 0.76 (0.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IEFA a changé de 0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.58 et à un maximum de 88.98.

Suivez la dynamique iShares Core MSCI EAFE ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

IEFA Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IEFA aujourd'hui ?

L'action iShares Core MSCI EAFE ETF est cotée à 88.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 88.58 - 88.98, a clôturé hier à 88.07 et son volume d'échange a atteint 10354. Le graphique en temps réel du cours de IEFA présente ces mises à jour.

L'action iShares Core MSCI EAFE ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Core MSCI EAFE ETF est actuellement valorisé à 88.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IEFA.

Comment acheter des actions IEFA ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Core MSCI EAFE ETF au cours actuel de 88.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 88.83 ou de 89.13, le 10354 et le 0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IEFA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IEFA ?

Investir dans iShares Core MSCI EAFE ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 66.95 - 88.98 et le prix actuel 88.83. Beaucoup comparent 1.32% et 12.60% avant de passer des ordres à 88.83 ou 89.13. Consultez le graphique du cours de IEFA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Core MSCI EAFE ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Core MSCI EAFE ETF l'année dernière était 88.98. Au cours de 66.95 - 88.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 88.07 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Core MSCI EAFE ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Core MSCI EAFE ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) sur l'année a été 66.95. Sa comparaison avec 88.83 et 66.95 - 88.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IEFA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IEFA a-t-elle été divisée ?

iShares Core MSCI EAFE ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 88.07 et 19.81% après les opérations sur titres.

Range quotidien
88.58 88.98
Range Annuel
66.95 88.98
Clôture Précédente
88.07
Ouverture
88.68
Bid
88.83
Ask
89.13
Plus Bas
88.58
Plus Haut
88.98
Volume
10.354 K
Changement quotidien
0.86%
Changement Mensuel
1.32%
Changement à 6 Mois
12.60%
Changement Annuel
19.81%
