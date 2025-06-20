- Visão do mercado
IEFA: iShares Core MSCI EAFE ETF
A taxa do IEFA para hoje mudou para 0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 88.58 e o mais alto foi 88.98.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Core MSCI EAFE ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IEFA hoje?
Hoje iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) está avaliado em 88.83. O instrumento é negociado dentro de 88.58 - 88.98, o fechamento de ontem foi 88.07, e o volume de negociação atingiu 10354. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IEFA em tempo real.
As ações de iShares Core MSCI EAFE ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Core MSCI EAFE ETF está avaliado em 88.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 19.81% e USD. Monitore os movimentos de IEFA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IEFA?
Você pode comprar ações de iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) pelo preço atual 88.83. Ordens geralmente são executadas perto de 88.83 ou 89.13, enquanto 10354 e 0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IEFA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IEFA?
Investir em iShares Core MSCI EAFE ETF envolve considerar a faixa anual 66.95 - 88.98 e o preço atual 88.83. Muitos comparam 1.32% e 12.60% antes de enviar ordens em 88.83 ou 89.13. Estude as mudanças diárias de preço de IEFA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Core MSCI EAFE ETF?
O maior preço de iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) no último ano foi 88.98. As ações oscilaram bastante dentro de 66.95 - 88.98, e a comparação com 88.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Core MSCI EAFE ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Core MSCI EAFE ETF?
O menor preço de iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) no ano foi 66.95. A comparação com o preço atual 88.83 e 66.95 - 88.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IEFA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IEFA?
No passado iShares Core MSCI EAFE ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 88.07 e 19.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 88.07
- Open
- 88.68
- Bid
- 88.83
- Ask
- 89.13
- Low
- 88.58
- High
- 88.98
- Volume
- 10.354 K
- Mudança diária
- 0.86%
- Mudança mensal
- 1.32%
- Mudança de 6 meses
- 12.60%
- Mudança anual
- 19.81%