IEFA: iShares Core MSCI EAFE ETF
今日IEFA汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点88.58和高点88.98进行交易。
关注iShares Core MSCI EAFE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
IEFA股票今天的价格是多少？
iShares Core MSCI EAFE ETF股票今天的定价为88.83。它在88.58 - 88.98范围内交易，昨天的收盘价为88.07，交易量达到10354。IEFA的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Core MSCI EAFE ETF股票是否支付股息？
iShares Core MSCI EAFE ETF目前的价值为88.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.81%和USD。实时查看图表以跟踪IEFA走势。
如何购买IEFA股票？
您可以以88.83的当前价格购买iShares Core MSCI EAFE ETF股票。订单通常设置在88.83或89.13附近，而10354和0.17%显示市场活动。立即关注IEFA的实时图表更新。
如何投资IEFA股票？
投资iShares Core MSCI EAFE ETF需要考虑年度范围66.95 - 88.98和当前价格88.83。许多人在以88.83或89.13下订单之前，会比较1.32%和。实时查看IEFA价格图表，了解每日变化。
iShares Core MSCI EAFE ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Core MSCI EAFE ETF的最高价格是88.98。在66.95 - 88.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core MSCI EAFE ETF的绩效。
iShares Core MSCI EAFE ETF股票的最低价格是多少？
iShares Core MSCI EAFE ETF（IEFA）的最低价格为66.95。将其与当前的88.83和66.95 - 88.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IEFA股票是什么时候拆分的？
iShares Core MSCI EAFE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.07和19.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 88.07
- 开盘价
- 88.68
- 卖价
- 88.83
- 买价
- 89.13
- 最低价
- 88.58
- 最高价
- 88.98
- 交易量
- 10.354 K
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- 1.32%
- 6个月变化
- 12.60%
- 年变化
- 19.81%