货币 / IEFA
IEFA: iShares Core MSCI EAFE ETF

88.83 USD 0.76 (0.86%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IEFA汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点88.58和高点88.98进行交易。

关注iShares Core MSCI EAFE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IEFA股票今天的价格是多少？

iShares Core MSCI EAFE ETF股票今天的定价为88.83。它在88.58 - 88.98范围内交易，昨天的收盘价为88.07，交易量达到10354。IEFA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core MSCI EAFE ETF股票是否支付股息？

iShares Core MSCI EAFE ETF目前的价值为88.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.81%和USD。实时查看图表以跟踪IEFA走势。

如何购买IEFA股票？

您可以以88.83的当前价格购买iShares Core MSCI EAFE ETF股票。订单通常设置在88.83或89.13附近，而10354和0.17%显示市场活动。立即关注IEFA的实时图表更新。

如何投资IEFA股票？

投资iShares Core MSCI EAFE ETF需要考虑年度范围66.95 - 88.98和当前价格88.83。许多人在以88.83或89.13下订单之前，会比较1.32%和。实时查看IEFA价格图表，了解每日变化。

iShares Core MSCI EAFE ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Core MSCI EAFE ETF的最高价格是88.98。在66.95 - 88.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core MSCI EAFE ETF的绩效。

iShares Core MSCI EAFE ETF股票的最低价格是多少？

iShares Core MSCI EAFE ETF（IEFA）的最低价格为66.95。将其与当前的88.83和66.95 - 88.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IEFA股票是什么时候拆分的？

iShares Core MSCI EAFE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.07和19.81%中可见。

日范围
88.58 88.98
年范围
66.95 88.98
前一天收盘价
88.07
开盘价
88.68
卖价
88.83
买价
89.13
最低价
88.58
最高价
88.98
交易量
10.354 K
日变化
0.86%
月变化
1.32%
6个月变化
12.60%
年变化
19.81%
04 十月, 星期六