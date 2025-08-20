FiyatlarBölümler
IDXX: IDEXX Laboratories Inc

656.16 USD 0.65 (0.10%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IDXX fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 648.84 ve Yüksek fiyatı olarak 661.39 aralığında işlem gördü.

IDEXX Laboratories Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
648.84 661.39
Yıllık aralık
356.14 665.02
Önceki kapanış
655.51
Açılış
658.33
Satış
656.16
Alış
656.46
Düşük
648.84
Yüksek
661.39
Hacim
911
Günlük değişim
0.10%
Aylık değişim
3.00%
6 aylık değişim
56.02%
Yıllık değişim
29.80%
21 Eylül, Pazar