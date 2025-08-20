Dövizler / IDXX
IDXX: IDEXX Laboratories Inc
656.16 USD 0.65 (0.10%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IDXX fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 648.84 ve Yüksek fiyatı olarak 661.39 aralığında işlem gördü.
IDEXX Laboratories Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
648.84 661.39
Yıllık aralık
356.14 665.02
- Önceki kapanış
- 655.51
- Açılış
- 658.33
- Satış
- 656.16
- Alış
- 656.46
- Düşük
- 648.84
- Yüksek
- 661.39
- Hacim
- 911
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- 3.00%
- 6 aylık değişim
- 56.02%
- Yıllık değişim
- 29.80%
21 Eylül, Pazar