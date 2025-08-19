Валюты / IDXX
IDXX: IDEXX Laboratories Inc
645.65 USD 1.66 (0.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IDXX за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 635.65, а максимальная — 648.31.
Следите за динамикой IDEXX Laboratories Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
635.65 648.31
Годовой диапазон
356.14 665.02
- Предыдущее закрытие
- 643.99
- Open
- 640.37
- Bid
- 645.65
- Ask
- 645.95
- Low
- 635.65
- High
- 648.31
- Объем
- 541
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 1.35%
- 6-месячное изменение
- 53.53%
- Годовое изменение
- 27.72%
