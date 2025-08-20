KurseKategorien
IDXX: IDEXX Laboratories Inc

655.51 USD 14.65 (2.29%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IDXX hat sich für heute um 2.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 635.94 bis zu einem Hoch von 659.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die IDEXX Laboratories Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
635.94 659.11
Jahresspanne
356.14 665.02
Vorheriger Schlusskurs
640.86
Eröffnung
642.53
Bid
655.51
Ask
655.81
Tief
635.94
Hoch
659.11
Volumen
874
Tagesänderung
2.29%
Monatsänderung
2.90%
6-Monatsänderung
55.87%
Jahresänderung
29.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K