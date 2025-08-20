Währungen / IDXX
IDXX: IDEXX Laboratories Inc
655.51 USD 14.65 (2.29%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IDXX hat sich für heute um 2.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 635.94 bis zu einem Hoch von 659.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die IDEXX Laboratories Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDXX News
Tagesspanne
635.94 659.11
Jahresspanne
356.14 665.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 640.86
- Eröffnung
- 642.53
- Bid
- 655.51
- Ask
- 655.81
- Tief
- 635.94
- Hoch
- 659.11
- Volumen
- 874
- Tagesänderung
- 2.29%
- Monatsänderung
- 2.90%
- 6-Monatsänderung
- 55.87%
- Jahresänderung
- 29.67%
