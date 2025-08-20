통화 / IDXX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IDXX: IDEXX Laboratories Inc
656.16 USD 0.65 (0.10%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IDXX 환율이 오늘 0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 648.84이고 고가는 661.39이었습니다.
IDEXX Laboratories Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDXX News
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the Nasdaq-100 in August 2025
- Should You Add IDEXX Stock to Your Portfolio Right Now?
- Is Climb Bio, Inc. (CLYM) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Why Is Idexx (IDXX) Down 0.4% Since Last Earnings Report?
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the Nasdaq Composite in August 2025
- INTC, SMCI, UNH: August’s Best and Worst-Performing Stocks - TipRanks.com
- Idexx Laboratories (IDXX) Recently Broke Out Above the 20-Day Moving Average
- DGX Stock Gains Following a New Joint Venture With Corewell Health
- If You Invested $1000 in Idexx Laboratories a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Should You Add IDEXX Stock to Your Portfolio Right Now?
- Is Encompass Health (EHC) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Idexx (IDXX)
- IDEXX Gains 56.2% in a Year: What's Driving the Rally?
- Insulet Gains 77.2% in a Year: What's Driving the Rally?
- Should Boston Scientific Stock Be in Your Portfolio Right Now?
- Here's Why Idexx Laboratories (IDXX) is a Strong Momentum Stock
- Teleflex Stock Gains Following Barrigel's Launch in Japan
- PAHC Stock Up 76.4% in a Year: What's Driving the Rally?
일일 변동 비율
648.84 661.39
년간 변동
356.14 665.02
- 이전 종가
- 655.51
- 시가
- 658.33
- Bid
- 656.16
- Ask
- 656.46
- 저가
- 648.84
- 고가
- 661.39
- 볼륨
- 911
- 일일 변동
- 0.10%
- 월 변동
- 3.00%
- 6개월 변동
- 56.02%
- 년간 변동율
- 29.80%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K