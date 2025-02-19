Dövizler / IDOG
IDOG: ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
35.60 USD 0.11 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IDOG fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.34 ve Yüksek fiyatı olarak 35.62 aralığında işlem gördü.
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
35.34 35.62
Yıllık aralık
27.96 36.71
- Önceki kapanış
- 35.49
- Açılış
- 35.44
- Satış
- 35.60
- Alış
- 35.90
- Düşük
- 35.34
- Yüksek
- 35.62
- Hacim
- 59
- Günlük değişim
- 0.31%
- Aylık değişim
- 0.62%
- 6 aylık değişim
- 12.41%
- Yıllık değişim
- 12.80%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%