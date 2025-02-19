FiyatlarBölümler
IDOG: ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

35.60 USD 0.11 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IDOG fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.34 ve Yüksek fiyatı olarak 35.62 aralığında işlem gördü.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
35.34 35.62
Yıllık aralık
27.96 36.71
Önceki kapanış
35.49
Açılış
35.44
Satış
35.60
Alış
35.90
Düşük
35.34
Yüksek
35.62
Hacim
59
Günlük değişim
0.31%
Aylık değişim
0.62%
6 aylık değişim
12.41%
Yıllık değişim
12.80%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%