Valute / IDOG
IDOG: ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
35.56 USD 0.07 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IDOG ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.34 e ad un massimo di 35.56.
Segui le dinamiche di ALPS International Sector Dividend Dogs ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IDOG News
Intervallo Giornaliero
35.34 35.56
Intervallo Annuale
27.96 36.71
- Chiusura Precedente
- 35.49
- Apertura
- 35.44
- Bid
- 35.56
- Ask
- 35.86
- Minimo
- 35.34
- Massimo
- 35.56
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- 0.20%
- Variazione Mensile
- 0.51%
- Variazione Semestrale
- 12.28%
- Variazione Annuale
- 12.67%