IDOG: ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

35.56 USD 0.07 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IDOG ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.34 e ad un massimo di 35.56.

Segui le dinamiche di ALPS International Sector Dividend Dogs ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
35.34 35.56
Intervallo Annuale
27.96 36.71
Chiusura Precedente
35.49
Apertura
35.44
Bid
35.56
Ask
35.86
Minimo
35.34
Massimo
35.56
Volume
35
Variazione giornaliera
0.20%
Variazione Mensile
0.51%
Variazione Semestrale
12.28%
Variazione Annuale
12.67%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
