Валюты / IDOG
IDOG: ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
35.49 USD 0.21 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IDOG за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.47, а максимальная — 35.66.
Следите за динамикой ALPS International Sector Dividend Dogs ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IDOG
Дневной диапазон
35.47 35.66
Годовой диапазон
27.96 36.71
- Предыдущее закрытие
- 35.70
- Open
- 35.48
- Bid
- 35.49
- Ask
- 35.79
- Low
- 35.47
- High
- 35.66
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- 0.31%
- 6-месячное изменение
- 12.06%
- Годовое изменение
- 12.45%
22 сентября, понедельник
13:45
USD