CotizacionesSecciones
Divisas / IDOG
Volver a Acciones

IDOG: ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

35.49 USD 0.21 (0.59%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IDOG de hoy ha cambiado un -0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.47, mientras que el máximo ha alcanzado 35.66.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ALPS International Sector Dividend Dogs ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDOG News

Rango diario
35.47 35.66
Rango anual
27.96 36.71
Cierres anteriores
35.70
Open
35.48
Bid
35.49
Ask
35.79
Low
35.47
High
35.66
Volumen
54
Cambio diario
-0.59%
Cambio mensual
0.31%
Cambio a 6 meses
12.06%
Cambio anual
12.45%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.